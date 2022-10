Fuori dalla Champions: l'altro incubo che turba i sonni Juve

"I risultati in campo si vedono e quelli fuori dal campo, vale a dire i bilanci, altrettanto. Perché si sono 254 milioni di passivo. Se prendiamo la situazione dei bilanci della Juve dal 2018 in poi, si è partiti da un passivo di 19 milioni, poi si è passati a 40 milioni, poi a 90, poi a 210 e infine a 254 milioni. Anche quel fatto lì preoccupa". Evelina Christillin, consigliera Fifa, tifosa juventina sino al midollo e sempre molto bene informata sul mondo Juve, ha il pregio della franchezza. L'ha ribadito lunedì sera, quando ha pronunciato queste parole intervenendo a Pressing Lunedì, prima che in Israele si compisse il nuovo, disastroso passo falso della squadra di Allegri. Ottava in campionato a 10 punti dal Napoli capolista dopo sole nove giornate, con un piede e mezzo fuori da questa Champions e il rischio di rimanere fuori dalla prossima, la Juve ha rifatto i conti e ha scoperto che son dolori. L'eliminazione nella fase a gironi manderebbe in fumo circa 30 milioni di euro; l'eventuale, mancata partecipazione all'edizione 2022/2023 del massimo torneo continentale significherebbe non avere la certezza di incassare almeno altri 50 milioni. Un'autentica jattura per il club che ha appena denunciato il quinto, consecutivo rosso di bilancio, il più pesante nei 125 anni di storia bianconera da compiersi il primo novembre. Il 24 luglio 2023, inoltre, la Juve celebrerà i 100 anni di proprietà agnelliana, record mondiale imbattuto e imbattibile. La stessa proprietà che, via Exor e per mezzo di due aumenti di capitale per complessivi 700 milioni di euro, effettuati fra il dicembre 2019 e il novembre 2021, ha sostenuto il club nel periodo economicamente più difficile della sua storia recente. Nella sua recente lettera agli azionisti, Agnelli ha ricordato come la Juve giochi per vincere, anche quest'anno. Un'impresa, allo stato attuale, evidentemente sempre più ardua.