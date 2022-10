Crisi Juve, le parole di Zoff sul momento difficile dei bianconeri

TORINO - Il difficile momento della Juventus è stato commentato anche dalla leggenda Dino Zoff. Lo storico portiere bianconero ha parlato così dopo la deludente scofitta ad Haifa contro il Maccabi e in generale sulla situazione dei ragazzi di Massimiliano Allegri: "È un momento delicato, l'importante è ritornare sulla strada giusta, capitano dei periodi così, spero che non siano ancora più lunghi. Spero che la Juventus cominci a cambiare le cose in campo. Le possibilità in campionato con i tre punti ci sono sempre e si può recuperare però bisogna iniziare. E in Champions resta aperto qualcosa, ma anche lì però certo... Cosa è che non va? Non so, vedo che ha delle difficoltà in campo e si vedono nei risultati".