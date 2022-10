Juventus, è un mezzo ritiro. Ecco cosa succede stasera

TORINO - Ritirino. A differenza di quanto annunciato martedì sera a caldo dopo la sconfitta per 2-0 contro il Maccabi Haifa, i giocatori della Juventus questa sera non andranno in ritiro ma dormiranno nelle proprie case. Salvo contrordini dell'ultimo istante, infatti, sarebbe stata presa la decisione di rinviare a domani l'inizio del mini-ritiro che porterà i bianconeri al derby, che si giocherà sabato alle 18 all'Olimpico Grande Torino. In sostanza, si tratta solo di una notte in più rispetto al programma classico che prevede la vigilia in hotel.