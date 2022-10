Juventus, quegli striscioni della notte

TORINO - Quegli striscioni della notte. Esposti vicino allo Stadium e poi rimossi. Striscioni emblema della crisi Juventus. Non portano firma, sono contro il presidente Andrea Agnelli e contro i giocatori. Salvano l'allenatore Massimiliano Allegri, dopo la batosta in Champions contro il Maccabi ad Haifa che segue il disastro contro il Milan. Li riprende un gruppo ultras che posta anche un comunicato indirizzato alla proprietà. La crisi bianconera, di risultati, è anche crisi dei tifosi, spaccati alcuni, disorientati altri. Voci discordanti. Di certo è nei momenti no che esplodono anche verbalmente, è già successo nella storia recente, all'epoca della dirigenza Cobolli-Blanc, per esempio. Ricostruire un ciclo dopo 9 scudetti consecutivi non era facile e il campo lo sta dimostrando con botte di qua e di là, la realtà è questa.