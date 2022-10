Juventus, Gallardo, le parole di Trezeguet e quella profezia di Cassano

BUENOS AIRES (Argentina) - Marcelo Gallardo dirà addio al suo River Plate a dicembre 2022: l'allenatore argentino, dopo 8 anni e mezzo di trionfi (tra i quali anche due Libertadores) ha deciso di lasciare i Millionarios alla fine dell'anno e di aprirsi ad una nuova avventura. Cosa c'entra la Juventus? Nulla, ma vista la grande carriera finora in Sudamerica non sarebbe strano vedere Gallardo presto in Europa a cercare di dimostrare di poter vincere anche dall'altra parte del globo. Uno degli estimatori è tra l'altro una leggenda della Juve, che è andato a chiudere la carriera proprio a Buenos Aires tra le fila del River: David Trezeguet parlava così di Gallardo un anno fa alla televisione argentina. "Marcelo non avrebbe problemi a dirigere una squadra e un club di questa portata. Ha la personalità manageriale per dimostrare che è un allenatore capace. Come ha fatto ad esempio Zidane, che allenava la Primavera e quando il Real Madrid lo ha promosso a guidare la prima squadra, ha dimostrato al mondo la sua stoffa".