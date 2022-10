Juve, le prove tattiche in vista del derby: Vlahovic ci sarà, Milik se la gioca

TORINO - Detto dei Max...imi sistemi di cui sopra, della filosofia, della compattezza del gruppo, dell’amalgama, della schiettezza, delle due anime da ricomporre, dei confronti, dell’empatia eccetera eccetera... Beh, tocca anche badare alle cose più pratiche e concrete, cioè imbastire una squadra da mandare in campo domani - Detto dei Max...imi sistemi di cui sopra, della filosofia, della compattezza del gruppo, dell’amalgama, della schiettezza, delle due anime da ricomporre, dei confronti, dell’empatia eccetera eccetera... Beh, tocca anche badare alle cose più pratiche e concrete, cioè imbastire una squadra da mandare in campo domani contro il Toro in un derby che può essere rilancio o può essere sprofondo E dunque Massimiliano Allegri ha iniziato a provare e sperimentare. Si balla di nuovo tra difesa a tre e difesa a quattro con Cuadrado (uomo derby per eccellenza, ormai...) basculante tra i reparti, pronto a dar manforte al trio verdeoro composto da Danilo , Bonucci e Bremer (che tornerà titolare dopo aver ceduto il posto a Rugani nella sfida di Champions League di martedì scorso contro il Maccabi Haifa). In caso di difesa a 4, invece, potrebbe essere Bonucci a stare in panchina e Alex Sandro a recuperare un posto da titolare in corsia sinistra. In porta, come da copione, Szczesny .

Dubbi anche a centrocampo. Vista la pessima prestazione in Israele e visto il momento di forma tutt’altro che esaltante, Paredes si avvia con buone probabilità verso la panchina dello Stadio Grande Torino. Al suo posto, in mezzo con compiti di regia, spazio ancora a Locatelli che già ad Haifa aveva rilevato l’argentino ad inizio ripresa. Oltre a Rabiot , è stato collaudato McKennie . Attenzione però alla variabile Miretti . Il suo impiego a centrocampo consentirebbe un tridente offensivo con Vlahovic supportato da Kostic e Kean , oppure addirittura da un McKennie posto in posizione più avanzata. L’esterno serbo è infatti reduce da una prestazione assolutamente insufficiente in Champions League e potrebbe dunque trovare giovamento da un turno di riposo, o mezzo riposo. Posto che comunque nella ripresa tornerebbe utile. Milik , che pure risulta tra i più pronti e in palla (oltre che sufficientemente esperti per reggere botta in questa situazione così complicata) potrebbe subentrare a gara in corso. Ancora nulla da fare per Chiesa , ai box con anche De Sciglio , Pogba , Kaio Jorge e Di Maria .

Si candida... Tortu!

Tra i supporters bianconeri più accaniti c’è il velocista italiano Filippo Tortu che, sui social, ha pubblicato un post ironico: il campione azzurro si dice pronto a indossare la maglia della Vecchia Signora e si autocandida per dare una mano. Taggando il profilo ufficiale della Juve, Tortu scrive: “Oh raga, comunque se serve un aiuto sulla fascia io ci sono”. Nonostante il periodo buio, la Juve può contare sull’amore e l’affetto dei propri tifosi. Almeno alcuni...