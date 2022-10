Rugani, siparietto social con il piccolo Tommaso

Un tenero momento tra Rugani e il figlio Tommaso è stato documentato da mamma Michela Persico sui social. Il difensore della Juve , insieme ai compagni di squadra, si trova in ritiro al J Hotel: domani sera ci sarà il derby con il Torino, una partita importante per la squadra di .

Ritiro vs casa Rugani

Durante un momento di relax in camera, Rugani ha fatto una videochiamata con la sua famiglia e il siparietto tra padre e figlio è stato condiviso sui social. "Ritiro vs casa", ha scritto la Persico che ha poi chiesto ai suoi follower: "Secondo voi cosa si stanno dicendo?". Il difensore bianconero e il suo primogenito sono molto legati: in piò occasioni tramite il profilo Instagram, Rugani condivide momenti con il piccolo Tommaso.