Ritiro Juve verso il derby, tutta la verità

TORINO - Unità di crisi bianconera. Unità nel senso di coesione, compattezza. Tra allenatore, squadra (o squadre: visto che al momento ci sono due anime bianconere rappresentate dai senatori peraltro con contratto in scadenza e dai più giovani) e società. Massimiliano Allegri ha insistito molto su questo aspetto sottolineando che i due giorni di ritiro sono stati utili proprio per perseguire questo obiettivo. Il tecnico ha fatto chiarezza su alcuni aspetti ampiamente dibattuti negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Come anticipato, non risulta nessuna fronda antiritiro. Dopo il ritorno da Israele la società e l’allenatore hanno deciso di posticipare di qualche ora all’inizio del ritiro consentendo ai giocatori di tornare a casa prima di ritrovarsi il giorno successivo: essendo ritiro teso a ristabilire un po’ di serenità nel gruppo, e non alimentare le tensioni.