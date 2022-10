Torino-Juve, i convocati di Allegri: in 22 per il derby

TORINO - Vincere per non affondare. Massimiliano Allegri smorza i toni e prova a caricare il gruppo alla viglia del derby contro il Torino: "Sono voci infondate, la squadra non ha mai chiesto di non andare in ritiro e non si tratta di una punizione - spiega il tecnico della Juventus - e ci siamo ritrovati per rimettere un po' di ordine e per stare insieme". Di certo, però, i bianconeri hanno bisogno di reagire: "Siamo concentrati e vogliamo tirarci fuori da questa situazione - dice l'allenatore - e dobbiamo iniziare a fare risultati: quando mancano si tende a vedere più nero di quello che è, ma siamo consapevoli che sarà il campo a dare le risposte e noi abbiamo bisogno di un risultato positivo”. Intanto il tecnico bianconero ha comunicato la lista dei convocati.