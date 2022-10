Juve, Vlahovic punta il derby per colpire… in trasferta

TORINO - Vuole vincere sempre, Vlahovic: anche in partitella, figurarsi nei derby. Già, i derby: al plurale. Perché all’interno del derby della Mole di questo pomeriggio, come fosse una matrioska, si cela il confronto tutto balcanico tra l’attaccante serbo della Juventus e il trequartista croato Vlasic, capocannoniere del Torino (con 3 reti) proprio come il bianconero (5 centri in campionato) tra i suoi. Il bottino stagionale del 22enne di Belgrado, in tutte le competizioni, racconta di 6 gol in 12 partite, per la media di una marcatura ogni 174’: troppo poco per chi ha ambizioni sconfinate, troppo poco per chi vive dell’adrenalina irrorata da una rete che si gonfia. Ma a grandi aspettative, quando non tutto gira come si vorrebbe (o tutto gira come non si vorrebbe), corrisponde una grande insofferenza. Quella che da troppe partite accompagna il numero 9 bianconero, che la esterna con i gesti e con il linguaggio del corpo, finendo inesorabilmente per apparire tecnicamente involuto di conseguenza. Al derby odierno – ai derby, anzi – Vlahovic chiede allora di essere medicina, per se stesso e per la squadra.