Cassano ne spara un'altra: "Allegri non è buono neanche per l’Eccellenza"

Il solito Cassano. Un’altra dichiarazione sopra le righe, come accade ormai da troppo tempo. Il bersaglio è sempre Allegri, ritenuto dall’ex calciatore “un presuntuoso, uno che guarda sempre al taschino”. La sparata di Fantantonio è arrivata nel corso della diretta Twitch alla Bobo TV: “Dubito che possa trovare una squadra di Prima Categoria in futuro. Gli alibi delle assenze non esistono, la squadra non lo sopporta più”.