Toro-Juve: oltre il derby, ecco come Juric e Allegri intendono svoltare

TORINO - Due squadre unite da un denominatore e un interrogativo comune: come uscirne. Il momento è delicato, i tifosi giustamente fremono e insomma: il derby della Mole sarà solo il primo passo verso una rinascita completa. Toro-Juve è anche questo: i granata hanno conquistato solamente un punto nelle ultime quattro giornate di campionato, i bianconeri invece sono alle prese con la cattivissima digestione delle ultime due sconfitte tra Milan e Maccabi Haifa (0 gol fatti, 4 subiti in totale), dagli effetti terribilmente negativi sul gruppo. La Juventus le prova tutte dopo il mini-ritiro post Champions e non si esclude che la “clausura" alla Continassa possa proseguire in caso di risultato negativo nel derby.

Dissonanze e similitudini

La vera differenza, per ora, tra Juve e Toro è legata al tipo di prestazione sfoderata in campo fino ad ora. I granata, tutto sommato, raramente sono dispiaciuti, ma hanno raccolto pochissimo rispetto alle attese (otto reti realizzate, aspettando che torni Sanabria e che magari in attacco a gennaio si concretizzi un colpo di mercato); i bianconeri non ingranano, presi come sono dal mesto ricordo di alcuni buoni avvii di partita (venti minuti, più o meno), seguiti da un calo vertiginoso nella tensione e nella concentrazione, oltre al fatto che oggettivamente le avversarie della Juve corrono se non di più, certamente meglio, distribuendo sapientemente le energie. Nikola Vlasic è un po' la variabile impazzita, quella che può far svoltare il Toro, al di là del derby. Massimiliano Allegri cercherà di ritrovare le prime certezze per evitare di tornare in ritiro. Dusan Vlahovic trascinato dalla personalità dei pochi leader rimasti in rosa: sembra questa la ricetta giusta della Juventus per riprendersi dopo un inizio choc.