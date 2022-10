Torino-Juventus, Nedved: "Cosa direi ai giocatori se fossi capitano"

TORINO - Vincere il derby per riuscire a ripartire: questo l'obiettivo della Juventus in vista del match con il Torino. A pochi minuti dal fischio d'inizio è il vicepresidente dei bianconeri, Pavel Nedved a parlare: "Tutti sanno che andare in ritiro non è bello. Al momento siamo in una situazione complicata, ma vogliamo reagire tutti insieme, dirigenza a squadra. Vogliamo cominciare da questa sera a risollevarci". Un Nedved determinato che risponde alle domande di un grande ex, Andrea Barzagli: "Sono d'accordo, inizio piatto. Sentiamo la pesantezza della maglia, delle parole che ha detto il presidente. Ci hanno toccato, ma dobbimao reagire, tu sai bene cosa significa stare qui, abbiamo perso le ultime due partite e questo qui non può succedere".