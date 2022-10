Torino-Juventus social: cuori Chiellini, applausi Di Maria

Il gol di Vlahovic ha deciso Torino-Juventus. Tre punti per la squadra bianconera, una boccata d'ossigeno per Massimiliano Allegri e una gioia per i tifosi per il derby vinto. A festeggiare con loro anche Giorgio Chiellini e Angel Di Maria, che hanno esultato dai loro profili social. L'ex capitano della Juve ha pubblicato la foto della rete di Vlahovic accompagnata da un cuore bianco e uno nero. Il fantasista argentino ha invece utilizzato una Instagram story con scritto "Vamosssss. Fino alla fine" mostrando il televisore di casa sua e l'abbraccio dei suoi compagni a fine gara. Sottofondo musicale: l'inno della Juve.