Juve, Vlahovic e quella promessa rispettata a fine partita

TORINO - Dusan Vlahovic ha scritto il suo nome nella storia del Derby della Mole, sua la rete decisiva nel'1-0 della Juventus nei confronti del Torino. L'attaccante serbo ha liberato tutta la sua gioia dopo il gol e anche dopo la sostituzione è andato avanti a sostenere con vigore i compagni. A fine partita l'ex Fiorentina si è anche reso protagonista di un bel gesto nei confronti di una giovane tifosa bianconera che sperava in un regalo speciale: l'attaccante aveva promesso la sua maglia alla tifosa e ha mantenuto la promessa dopo il triplice fischio. Dopo aver esultato per il successo nel derby, Dusan si è avvicinato agli spalti e ha chiamato, con l'aiuto di un collaboratore, la bambina, accompagnata da sua mamma per regalarle la sua numero 9.