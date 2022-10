Chiesa prepara il ritorno

TORINO - A dieci mesi dall’infortunio Federico Chiesa rivede la luce: è stato lungo e faticoso il periodo di riabilitazione, ma adesso l’attesa dovrebbe essere finita. Dopo aver ripreso gli allenamenti con la squadra, ed essere andato anche a lavorare con l’Under 17 quando la Juventus è volata in Israele per la Champions, pur di non rimanere fermo, riprendere confidenza con i movimenti e acquisire brillantezza, l’ala bianconera potrebbe essere inserito da Massimiliano Allegri nella lista dei convocati. Appuntamento per venerdì, in casa contro l’Empoli: l’obiettivo è tornare in panchina.