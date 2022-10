Cuadrado scrive a Pogba: i tifosi della Juventus iniziano a sognare!

TORINO - Sono bastati un messaggio e una foto per far impazzire i tifosi della Juventus sui social. All’indomani del derby vinto contro il Toro, Juan Cuadrado ha mostrato su Instagram il proprio allenamento in compagnia di Paul Pogba, che dopo l’intervento al menisco di settembre dovrebbe tornare a lavorare parzialmente con il gruppo. Il centrocampista francese - sorridente e a torso nudo nella foto pubblicata dal colombiano - non è ancora sceso in campo nella sua avventura bis in bianconero.