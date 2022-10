Vlahovic e le punizioni: "Alla Juventus grande tradizione, spero di segnare ancora"

MILANO - In occasione del Gran Galà del Calcio Dusan Vlahovic, votato insieme a Leao e Ciro Immobile come miglior attaccante, ha parlato di un tema che lo ha visto protagonista in questo inizio stagioni: le punizioni. L'attaccante della Juventus infatti è andato a segno in 2 partite consecutive (Roma e Spezia) con due bellissime punizioni all'incrocio: "Se parliamo di chi le ha tirate prima di me alla Juve parliamo di grandissimi campioni, non mi paragonerei a loro. Però mi sto allenando e spero di fare tanti altri gol non solo su punizione ma in generale". Sul riconoscimento di miglior attaccante della passata stagione: "Vorrei tanto ringraziare i miei colleghi che mi hanno votato. Sicuramente me lo aspettavo, sto lavorando per questo. Ho fatto solo il mio lavoro, è normale".