Pogba, finalmente Juve: il piano per portarlo in Champions

TORINO - Paul Pogba ha ripreso ad allenarsi con la Juventus alla Continassa. L'abbraccio con Danilo è l'abbraccio che tutti i tifosi bianconeri vorrebbero fare al Polpo. Ne parliamo con Marco Bo dalla redazione di Tuttosport: «Pogba è tornato, come il sorriso dei compagni. Tutti felici di averlo all'allenamento. Dopo la terapia conservativa che non ha avuto successo e l'operazione al menisco, il centrocampista francese ha riassaggiato il campo, con scatti e prime sensazioni positive. "E' solo il primo giorno" si sente nel video postato dal club. Ma un primo giorno che riempie il cuore, come vedere Federico Chiesa sempre più pimpante e di buonumore».

Chiesa con l'Empoli, Pogba con il Benfica

Il piano è semplice: rimettere nei convocati, anche solo per far sentire l'atmosfera degli spogliatoi, l'attaccante venerdì con l'Empoli allo Stadium. «Federico è da qualche giorno in gruppo e sta forzando. Con i tempi ci siamo, dopo qualche intoppo, e la fiducia è tanta. Per il francese, invece, l’obiettivo, se tutto va per il meglio, è aggregarsi alla Juve per la trasferta in Portogallo, nel match di Champions League da dentro o fuori della prossima settimana contro il Benfica. Il Polpo è stato acquistato per essere l’uomo in più: fin qui è mancato tantissimo».

Paredes deve svoltare

L’altro neo acquisto “chiacchierato” è Leandro Paredes. «L’argentino non è ancora entrato appieno nei meccanismi della squadra, ma può essere decisivo in mezzo, fulcro del gioco. Magari da venerdì, contro l’Empoli, la sua ex squadra, allo Stadium».