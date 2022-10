Kean torna a scrivere sui social: messaggio alla Juventus?

A distanza di quasi un mese dall'ultima volta, Moise Kean è tornato a postare sui propri social. L'attaccante, che utilizza con molta parsimonia il proprio account, ha condiviso quattro foto, tre delle quali piuttosto enigmatiche. Dopo la propria immagine, il 22enne bianconero ha condiviso il disegno di un atleta posizionato indietro rispetto agli avversari dalla linea di partenza di una corsa e due messaggi da "decifrare". Nella prima si legge: "Essere qualche passo indietro non significa necessariamente fallire. A volta Dio ti sta preparando per un ottimo pranzo". Poi invece: "Dio non ti sta chiedendo di capirlo. Ti sta chiedendo di fidarti che lo ha già fatto". Sarà un messaggio rivolto alla Juve? Intanto Kean, saltato l'esordio in campionato contro il Sassuolo per diffida, è sempre sceso in campo a partita in corso o dal primo minuto collezionando 311 minuti in 13 gare tra Serie A e Champions League. Segno che Massimiliano Allegri punta su di lui.