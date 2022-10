Juventus 2.0: test su pressing alto e difesa. Conferenza Allegri pre Empoli, l'orario

TORINO - La Juve continua la sua marcia di avvicinamento alla sfida con l'Empoli in programma venerdì 21 ottobre all’Allianz Stadium alle 20.45. La squadra bianconera questa mattina è tornata in campo dopo la doppia seduta di ieri, dedicandosi a una serie di esercitazioni tecniche da una parte dedicate allo sviluppo della manovra in fase di possesso, dall'altra al pressing alto e alla difesa in fase di non possesso.