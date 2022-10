Cuadrado contro Fagioli nella sfida dei portieri. Chi avrà vinto? E Perin commenta

È partita la sfida in casa Juve. E che sfida! Dopo quella tra i tre portieri, Szczesny, Perin e Pinsoglio, il club ha deciso di mettere alla prova altri due giocatori. Nella "sfida dei riflessi" si sono scontrati Cuadrado e Fagioli. Durante l'insolito "match", il centrocampista bianconero è stato consigliato da Pinsoglio: "Fagio non devi prenderle a schiaffi", la frase del portiere che ha fatto scoppiare a ridere Nicolò. Più reattivo invece Juan che a fine sfida ha rivendicato la vittoria: "Nei hai prese due, ti stavo guardando e hai perso" - ha insistito il colombiano. Spettatori della gara Paredes e McKennie che hanno preso in gioro i compagni.