Da Yildiz con la Juventus di Allegri all’amichevole per Chiesa: parla Montero

TORINO - Dopo il passo falso di Bologna, la Juventus Primavera riparte con un netto 6-0 targato Kenan Yildiz. Soddisfatto il tecnico Paolo Montero che si gode il momento del talento turco, per molti già pronto per andare a giocarsi le sue occasioni con la Juve di Allegri: "Ci sono tanti ragazzi che possono continuare a crescere oltre a lui, ma se può fare il grande passo spetta ai dirigenti". Si pensa dunque al futuro, un futuro che vede nei programmi di tutta la Juve il ritorno di Federico Chiesa. Per l'esterno bianconero si pensava ad un reinserimetno passando proprio dai più giovani, ma Montero annuncia: "Lui convocato con noi? Sono loro che convocano noi. Vedremo nei prossimi giorni, ci sarà un incontro anche con la Juventus Under 23 per capire chi è a disposizione o meno".