Vlahovic, rissa sfiorata con Bandinelli e Allegri lo toglie

Una serata di sacrificio per Vlahovic, a cui è mancato soltanto il gol. Contro l'Empoli, l'attaccante serbo è stato autore di una buona prestazione, ma le tre reti bianconere sono state segnate da Kean, McKennie e Rabiot. Al 56' del secondo tempo, Vlahovic è quasi arrivato alle mani con Bandinelli. Il serbo si è lamentato con l'arbitro Fabbri per una spinta in area, ma il direttore di gara ha mimato il gesto che non c'era alcun rigore. Mentre Vlahovic era ancora a terra, il capitano dell'Empoli si è avvicinato intimandogli di alzarsi, provocando così la reazione furiosa dello juventino. Faccia a faccia tra i due giocatori e rissa sfiorata. Il nervosismo di Vlahovic ha fatto riflettere Max Allegri che ne ha approfittato e ha deciso di sostituire l'attaccante al minuto 65 per fargli risparmiare minuti preziosi in vista della sfida di Champions con il Benfica.