Juventus, Locatelli: le barzellette in ritiro e il rapporto con Paredes

TORINO - Si è preso le chiavi del centrocampo bianconero in un momento molto difficile: Manuel Locatelli sorride dopo il netto 4-0 casalingo contro l'Empoli. La Juve ritrova il suo numero 5 che al termine del match spiega ai microfoni di Dazn: "Io credo che la cosa più importante è stato l'atteggiamento, quando metti questo in campo si vedno le qualità e le giocate naturali. Dobbiamo ripartire da qui. Ho fatto una buona partita, sono felice, le apsettative su di me sono tante e io voglio ripagare la fiducia di compagni e mister. Si è vista una grande Juve". Ottimo il rapporto con Paredes con Locatelli che prosegue: "Ci troviamo bene dentro e duori dal campo, mi piace giocare con lui, credo che possiamo fare bene insieme". Ora la delicata sfida in Champions: "Stiamo meglio fisicamente, anche se la testa è la più importante. Con il Benfica pensiamo a vincere poi si vedrà".

Locatelli e il retroscena sul ritiro

"In questi momenti difficili, anche quando siamo andati in ritiro, le barzelette sono buone per tirarsi su il morale", leader anche fuori dal campo, Locatelli racconta di come ci si fa forza nei periodi bui della stagione con Pazzini che lo elogia come comico. Poi il siparietto con Ferrara: "Resto umile, voglio sentire prima te raccontare le barzellette". E proprio fuori dal campo è in arrivo una splendida novità per la famiglia Locatelli: "E' bellissimo, la cosa più bella della vita. Una famiglia che ti segue, una moglie fantastica. Ancora non so se è maschio o femmina, non voglio spoilerare".