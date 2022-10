Rabiot, siparietto social con Tortu: "Diglielo Filippone"

TORINO - Seconda doppietta stagionale allo Stadium, dopo quella al Maccabi Haifa, per Adrien Rabiot: assoluto protagonista della sfida contro l'Empoli e trascinatore della Juve in questo ultimo periodo di difficoltà. Il francese ha preso le chiavi del centrocampo bianconero con tanta felicità di Allegri che ha sempre creduto nelle sue carattaristiche. Non solo il tecnico di Livorno ha visto in lui l'importanza atletica e fisica per la mediana della Juve, anche Filippo Tortu aveva eletto l'ex Psg come uno dei migliori. "A centrocampo? Il mio preferito è Rabiot - aveva detto Tortu -. Il Giraffone a me piace tantissimo, è un altro che corre bene, ha un gran passo". Una dichiarazione speciale che nella notte della doppietta contro la formazione di Zanetti, il velocista azzurro ha voluto esprimere nuovamente ripostando le sue parole sul proprio profilo Instagram. Non è mancato il ringraziamento di Rabiot che ha ricondiviso la story di Tortu diventando il protagonista di un simpatico siparietto social."Diglielo Filippone", seguito da due emoticon che hanno l'intenzione azzittire quanti lo hanno criticato nel suo periodo a Torino. Insomma, una vera e propria rivincita per Adrien.