Juventus, Chiesa sorride sul campo: partitella in famiglia

TORINO - Sono sorrisi più che comprensibili, quelli di Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus si sta avvicinando verso il rientro e oggi giocherà la sua prima partitella. Si tratta di un test in famiglia tra chi non ha giocato ieri contro l'Empoli e chi dell'Under 19 non è stato impiegato contro il Cagliari. Durante il riscaldamento il giocatore bianconero ha mostrato tutta la sua felicità per un momento importante, quello che potrebbe sancire una volta per tutte la fine del tunnel in cui è entrato dopo l'infortunio al legamento crociato.