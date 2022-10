Juve tra Champions, Europa League o il nulla: tutte le combinazioni

TORINO - Battere Benfica e Psg e incrociare le dita: a due giornate dal termine della fase a gironi la Juventus non è padrona del proprio destino. Non le bastano due vittorie per superare il turno di Champions League ma deve guardare alle altre sfide del raggruppamento per sperare di superare il turno o, almeno, arrivare terza e consolarsi con l’Europa League.

La classifica

Il girone H di Champions è guidato da Psg e Benfica, a quota 8, mentre Juventus e Maccabi Haifa sono ferme a tre punti: per i bianconeri vincere a Lisbona e poi battere il Psg allo Stadium significherebbe arrivare a quota 9 punti, il massimo a cui possono aspirare. Se il Psg supera martedì gli israeliani e poi perde in Italia chiude a 11 punti e si qualifica, per il secondo posto diventa decisivo per la Juventus non soltanto battere i portoghesi con due gol di scarto (per regolamento, a parità di punti negli scontri diretti contano i gol fatti negli stessi e il Benfica ha vinto 2-1 a Torino) ma che i portoghesi non vadano oltre il pari in casa del Maccabi. Infatti, se il Benfica vince in Israele va a 11 punti e si qualifica, se pareggia va a 9, a pari punti della Juventus, e si guarda la differenza gol negli scontri diretti, se perde, invece, passano i bianconeri.