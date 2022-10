Juve: occhio ai segreti della miniera Benfica

TORINO - La Juventus si prepara alla super sfida di Champions a Lisbona con il Benfica : uno dei segreti del club è la forza della cantera, del settore giovanile. Ne abbiamo parlato con Pedro Marques , direttore tecnico di un vivaio vincente e ammirato , capace di conquistare la Youth League nella stagione 2021-22: «Cerchiamo i migliori talenti e abbiamo 5 centri nel Paese, oltre alla sede centrale, e abbiamo una sviluppata squadra di scout alla ricerca di elementi di grande potenziale. Abbiamo un piano condiviso per ogni giovane calciatore: concordiamo con lui i prossimi passaggi del suo sviluppo, sugli aspetti su cui lavorare che possono essere la tecnica oppure sul piano della tenuta atletica o la comprensione del gioco. Il lavoro del singolo si deve integrare con quello del gruppo , seguendo le nostre metodologie: tutte le nostre formazioni giovanili seguono un programma di allenamento collettivo, che però è integrato da alcune sessioni di lavoro individuale. E cerchiamo di provvedere a ogni necessità: la nostra è una scuola per la vita ».

L'intervista completa su Tuttosport

Nel giornale in edicola troverete l'intervista integrale. Il Benfica è avversario da dentro o fuori e nella storia i bianconeri non hanno mai vinto al Da Luz. L'atmosfera sugli spalti sarà caldissima e non c'è più un posto sugli spalti.