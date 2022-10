Paredes ultrà del Boca, Di Maria dell'Argentina: e la Juventus?

TORINO - (e.e.) Alla fine, tutto torna. Leandro Paredes è da sempre un tifoso sfegatato del Boca e lì sogna di tornare a giocare, prima o poi. Così, non poteva mancare la serata davanti alla tv a tifare per gli xeneizes, di nuovo conquistatori dell'Argentina, grazie anche ai nemici del River che hanno fermato il Racing. Il centrocampista fa l'ultrà con la maglia del Boca. Coriandoli e festa. E la Juventus? Beh, lui è fuori combattimento e la Champions con il Benfica è roba per altri.

Si salva solo Kostic, Pogba e Bremer fermi

D'altronde, i bianconeri non hanno fortuna con gli acquisti estivi: si salva solo Filip Kostic, mentre gli altri sono ko, compresi i pezzi da novanta Paul Pogba, Bremer e Angel Di Maria. A proposito del Fideo, anche lui si fa notare sui social in posa con la maglia dell'Argentina. Insomma, il bianconero proprio non va di moda, per i due. Come fossero solo di passaggio.