Benfica-Juventus: Allegri conta su Iling-Junior, strappato al Chelsea

TORINO - (e.e.) Il debutto in Serie A contro l'Empoli, sognando anche la Champions. Samuel Iling-Junior, infatti, è nella lista dei convocati di Max Allegri per Lisbona. Inglese, 19 anni, di ruolo ala, ha base nella Next Gen con vista sulla prima squadra appunto. Le sue prime parole, venerdì sera, dopo l'esordio zebrato: «Sono contentissimo. Un momento speciale per me, la mia famiglia, le persone con cui mi alleno tutti i giorni. Il calcio della Serie A è diverso da quello della C, ci sono tante cose da capire e da imparare. Dedico questo esordio alla mia fidanzata».

Ha detto no a Bayern e Psg In quei pochi minuti giocati allo Stadium con l'Empoli ha mostrato vivacità e personalità. D'altronde, è cresciuto nell'Academy del Chelsea, come tanti big del nostro campionato, da Tomori ad Aina, da Abraham a Boga. E' arrivato a Torino nel 2020, puntando tutto sul bianconero e dicendo no alle avanches di altri top club come il Psg di Al Thani e i tedeschi Bayern e Borussia Dortmund- . La Juve lo ha preso a parametro zero, potendo vantare la seconda squadra in un campionato professionistico dove maturare le prime esperienze.