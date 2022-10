Adesso dateci undici Iling

È il momento del primo bilancio per la Juventus perché la Champions è finita ieri, primo pezzo di stagione che se ne va insieme a circa 25 milioni di mancati introiti e alla dignità di una squadra che ha umiliato l’amore di milioni di tifosi. Una squadra che tra rosa e allenatore costa 175 milioni di euro e riesce a racimolare solo tre punti in quattro partite contro il Maccabi Haifa e il Benfica. Se la clamorosa sconfitta contro gli israeliani aveva provocato la vergogna di Andrea Agnelli, l’avvilente lezione di calcio subita ieri sera a Lisbona non può non innescare gravi conseguenze, nonostante la fiammata giovane nel finale (o, anzi, anche per quella fiammata, dimostrazione che, volendo, la faccia si può salvare).

Che siano conseguenze immediate, come reclamano i tifosi urticati dall’ennesima mortificante sconfitta, o a fine stagione quando è solita fare i conti la Juventus, resta fondamentale avere chiaro che la rinascita di un ciclo vincente non può prescindere da decisioni drastiche, spietate contro chi ha macchiato la maglia bianconera con superficialità, inconsistenza caratteriale, scelte sbagliate, errori inconcepibili. Non esiste per nessuno, nemmeno per la Juventus, l’obbligo di vincere sempre. Le sconfitte esistono, come rivendica Allegri, ma uscire dalla Champions a ottobre, con quattro gare perse su cinque, viola il divieto del disonore imposto dalle regole della casa.