Sorteggio Europa League: la Juventus può incontrare Roma o Lazio?

TORINO - La Champions League si è rivelata un incubo per la Juventus guidata da Massimiliano Allegri, che adesso però vuole conquistare l'opportunità di vivere un'Europa League da protagonista, per portare comunque un trofeo europeo in bacheca. Prima però c'è da staccare il pass per la seconda competizione Uefa, un'opportunità che i bianconeri si giocheranno nell'ultima giornata del girone, quando affronteranno il Psg all'Allianz Stadium. Il posto infatti non è ancora garantito, la Vecchia Signora deve arrivare sopra gli israeliani del Maccabi Haifa, che invece nell'ultimo turno se la dovranno vedere con il Benfica. Al momento entrambe sono a 3 punti in classifica, con la Juventus in vantaggio per via della differenza reti (-3, mentre il Maccabi è a -9), discriminante principale in caso di arrivo a pari punti.