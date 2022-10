Pogba, non solo Juventus: sarà tra i protagonisti di Call of Duty!

TORINO - In attesa di poter tornare in campo ad aiutare la Juventus, Paul Pogba diventa sempre più virale e adesso anche un personaggio di uno se non il videogioco più giocato al mondo. Il portale Wccftech.com ha riportato che su Call Of Duty: Modern Warfare 2 saranno disponibili le skin dell'ex Manchester United e anche della stella del Paris Saint-Germain Neymar. A differenza di Fortnite, dove gli sportivi vestono le loro maglie da gioco, qui i due calciatori sono vestiti, come si vede dalle foto, da battaglia nel classico stile di "CoD". È credibile che i due calciatoria siano inseriti nello sparatutto con un update dedicato in occasione dei Mondiali in Qatar ai quali, ma non ci sono ancora conferme, potrebbe anche unirsi Leo Messi.