Juventus, Allegri: "Dobbiamo portare a Lecce la rabbia per la Champions"

TORINO - Dopo il ko in Champions League sul campo del Benfica la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara per il ritorno in campionato in casa del Lecce, dove è alla ricerca della terza vittoria consecutiva in Serie A dopo quelle con Torino ed Empoli. Così l'allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida nella conferenza stampa della vigilia: "Vlahovic non ha recuperato per questo dolore all'adduttore-pube. Locatelli non è a disposizione per motivi personali. Abbiamo giocatori a sufficienza per giocare una partita importante come quella di domani, contro una squadra ben organizzata, con giocatori di alta velocità in attacco. Giocare lì non è semplice, bisognare avere una reazione dopo l'eliminazione della Champions. E questa rabbia dobbiamo portarcela dietro non solo domani ma per tutto il campionato. Dobbiamo sfruttare questo momento per trasformarlo in un'opportunità per crescere".