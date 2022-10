Juventus, il retroscena: Allegri e il discorso alla squadra. La frase detta ai suoi

Al di là dei discorsi pubblici, ci sono quelli da dietro le quinte. In questi giorni Allegri ha molto insistito su un concetto, dopo aver tenuto a rapporto la squadra. Vale a dire: siete alla Juve e dovete dimostrarvi all’altezza, non potete farvi impaurire e guai a chi perde la speranza nella rimonta. Ancora più brutalmente: «Chi non se la sente lo dica e sta fuori, ma chi c’è tiri fuori i coglioni!». Manco a dirlo, nessuno s’è tirato indietro. Peraltro pur in questi momenti di difficoltà e risultati pessimi s’è avuto modo di apprezzare la disponibilità di molti, lo spirito di sacrificio (ad esempio di Alex Sandro, che a Lisbona era acciaccato ma è comunque sceso in campo).