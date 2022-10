Juventus, parla Nedved: la verità su Allegri, Conte, infortunati ed Europa League

LECCE - "Valutiamo tutti gli obiettivi che abbiamo da raggiungere come l'Europa League e la rincorsa in campionato e la Coppa Italia, Ci siamo su tutto e lavoreremo per i risultati". Queste le prime parole di Pavel Nedved ai microfoni di Dazn nel prepartita di Lecce-Juventus. "In campionato arriviamo da due vittorie importanti dove non abbiamo subito gol. Le parole sono quelle dopo un'uscita dalla Champions che non è stata facile come gestione visto che abbiamo altri infortunati, oggi sono 10. Questa non è una scusante, la formazione deve ottenere tre punti su un campo difficile come quello di Lecce", ha proseguito il vicepresidente bianconero.