Lecce-Juventus, Fagioli alla Del Piero: le FOTO del primo gol in Serie A

A sbloccare il risultato di Lecce-Juve ci ha pensato Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero, entrato in campo alla ripresa al posto di McKennie, ha riacceso subito il gioco dei bianconeri. Due, tre giocate preziose fino alla perla finale: uno splendido destro a giro alla Del Piero. Al minuto 73, su cross del neo entrato Iling, Fagioli ha pennellato un destro sotto l'incorcio dei pali: primo gol in Serie A ed esultanza liberatoria con l'abbraccio dei suoi compagni di squadra, da quelli in campo a quelli in panchina.