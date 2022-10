Magia di Fagioli, la Juve riparte

“Dal letame nascono i fiori”, cantava Fabrizio De André. Nel momento peggiore della sua storia recente, la Juventus ha forse visto finalmente sbocciare il talento annunciato di Nicolò Fagioli, autore del gol decisivo a Lecce con un tiro degno del suo idolo Del Piero, dopo aver cambiato l’inerzia della partita fin dal suo ingresso a inizio ripresa. E ha visto, il mondo bianconero, aprirsi ancora un po’ i petali di Samuel Iling Junior, che dopo Lisbona ha piazzato un altro assist subito dopo essere entrato in campo. Resta piena di problemi, la squadra di Massimiliano Allegri, e semivuota di giocatori (che è il primo di quei problemi, fra l’altro Iling ha chiuso zoppicando per un problema a una caviglia), ma torna da Lecce con tre elementi importanti per affrontarli: intanto i 3 punti, poi le prove dei giovani (non solo i due citati) e infine, ultima ma non per importanza, la maturità mostrata nel non accusare il colpo della matematica eliminazione dalla Champions League. Elemento bonus: la fortuna avuta sul palo colpito da Hjulmand nel finale, che finora era decisamente mancata alla squadra bianconera.

L’attenzione è già qualcosa Lenta, macchinosa (e stavolta era comprensibile visti i 10 indisponibili, tra i quali quasi tutti gli uomini di maggiore qualità), mossa più da rabbia frustrata che da lucida determinazione (e lo si è visto nelle tre ammonizioni ingenuamente prese da Miretti, Cuadrado e Milik nei primi 23 minuti), la Juventus si è sforzata per tutto il primo tempo di uscire dal pantano di una partita in cui il Lecce ha chiuso ogni spazio e pressato ogni pallone, per poi provare a colpire con la velocità di Ceesay, Strefezza e Ouden. Tentativi stoppati con attenzione e senza affanni (e di questi tempi non è scontato) da una difesa in cui si è fatto notare per personalità Gatti, in più di un’occasione pronto a partire palla al piede per provare ad aprire un varco nel muro giallorosso. Muro su cui la manovra bianconera ha sbattuto senza trovarvi varchi, troppo banale nelle giocate di Rabiot e McKennie che si sono divisi l’impostazione, con Miretti e Soulé a cercare spazio sulla trequarti, Milik punto di riferimento offensivo e Cuadrado e Kostic a dare ampiezza: abbastanza per schiacciare il Lecce con il 65% di possesso palla e 6 tiri a 0 nel primo tempo, ma non per farlo realmente tremare una sola volta.