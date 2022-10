Lecce-Juventus, Allegri: "Fagioli 'imbastardito', deve imparare una cosa..."

LECCE - "La squadra ha fatto una buona partita, a parte l'ultimo tiro concesso, siamo stati anche fortunati. Potevamo fare gol prima dell'1-0. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni. Nella ripresa abbiamo avuto occasioni, era importante vincere, venivamo da una batosta". Così Massimiliano Allegri ha commentato, a Dazn, la vittoria della Juve in casa del Lecce . Il tecnico bianconero si è poi soffermato su Fagioli, autore della bellissima rete che ha deciso la partita : "Nicolò ha grandi qualità, ha fatto un percorso dove è stato un po' imbastardito nel ruolo. Ha tecnica, ogni tanto va in giro per il campo, ha avuto una bella intuizione, bravo anche Iling a dargli quella palla. Io credo che il suo ruolo sia davanti alla difesa ma deve impararlo perchè non l'ha mai fatto".

Allegri, le parole dopo Lecce-Juventus

Allegri ha poi aggiunto: "Bravi tutti, Miretti ha fatto bene ma non riesce a far gol, Soulé era alla prima. Fagioli? Devo ringraziare McKennie, non era al top a fine primo tempo, Fagioli doveva entrare a partita in corso. L'ho detto ai ragazzi: nel calcio e nella vita si cade e ci si rialza, bisogna essere incoscienti e avere sana follia. Bisogna essere forti mentalmente e affrontare la tempesta nel migliore dei modi, come hanno fatto i ragazzi. Bravi a switchare tra Champions e campionato, li ringrazio. Passeremo una buona domenica".