Fagioli: "Del Piero il mio idolo". E Alex risponde sui social

Fagioli dopo Lecce-Juventus: "Del Piero il mio idolo"

Il centrocampista bianconero ha poi aggiunto: "I miei compagni mi hanno sostenuto da tempo ed era giusto correre da loro dopo il gol per ringraziarli. Sin da piccolo guardavo Del Piero come idolo e fare un gol come lui per me è il massimo. Penso che giocare davanti alla difesa sia il ruolo per me perfetto, l'anno scorso sono cresciuto molto in questo ruolo. Ho dato e darà sempre il massimo per questa squadra. Tornare a casa con una vittoria è fondamentale".