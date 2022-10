Iling ko, la Juventus perde anche lui dopo il fallaccio di Di Francesco: il comunicato

La Juve, dopo la vittoria sul campo del Lecce, ha ripreso gli allenamenti questa mattina al Training Center. Menu domenicale: scarico per chi ha giocato di più ieri, lavoro atletico ed esercitazioni tecniche specifiche per ruolo per gli altri giocatori. Come riporta il club bianconero sul sito ufficiale. La formazione di Allegri si prepara per la partita di Champions League contro il Psg.