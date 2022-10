Juventus, Pogba: altro stop. Mondiali sempre più a rischio

Paul Pogba sembrava sul punto di rientrare e di poter dare una mano alla Juventus. O almeno di ritrovare il campo prima - e in vista - di Qatar 2022. In un momento di grande difficoltà per la Juventus, a causa dei numerosi infortuni che in questo momento turbano i sonni di Massimiliano Allegri, ecco che arriva l'ennesima brutta notizia: un problema muscolare alla coscia destra per il centrocampista francese che rallenta il suo recupero. E che forse può significare l'addio alle speranze di prendere parte al Mondiale.