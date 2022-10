Juventus, a gennaio torna indietro Ihattaren!

TORINO - Il periodo difficile di Mo Ihattaren sembra non finire mai e adesso si aggiunge un altro capitolo, che coinvolge indirettamente anche la Juventus. Infatti l'Ajax ha deciso di rispedire il giocatore alla Continassa, comunicandolo attraverso una nota ufficiale la scelta del club olandese: «L'Ajax ha comunicato a Mohamed Ihattaren e Juventus che l'opzione di acquisto non sarà esercitata. Il prestito di Ihattaren scadrà il 3 gennaio 2023 e non sarà prorogato». Tra un paio di mesi dunque il trequartista ritornerà a disposizione di Massimiliano Allegri, anche se è probabile che possa trattarsi di una sosta breve per ripartire verso una nuova destinazione.