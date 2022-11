Vlahovic, l'obiettivo resta Juventus-Inter

TORINO. La situazione fisica di Dusan Vlahovic è seguita con estrema attenzione dallo staff tecnico bianconero, in stretto contatto con quello medico. La priorità di Max Allegri e della Juventus è di evitare forzature, predicando dunque la massima prudenza per evitare che l’infiammazione dalle parti dell’inguine possa peggiorare o ripresentarsi con maggiore continuità. Le possibilità che il centravanti serbo possa essere della partita con il Psg domani allo Stadium sono molto vicine allo zero, come del resto aveva lasciato intendere Allegri dopo la vittoria con il Lecce di sabato.

Vlahovic vuole Juve-Inter

L’obiettivo per Vlahovic è quello di stringere i denti e ritornare a disposizione dell’allenatore livornese, se ci sarà l’ok da parte dei medici, per il big match di campionato contro l’Inter. Nel frattempo il peso dell’attacco, come successo a Lecce, sarà condiviso da Arek Milik, favorito per la maglia da titolare anche con il Psg, e da Moise Kean, atteso ex della sfida e in un buon periodo di forma.