Juve-Psg, Cuadrado e il contratto: "Questa è la mia famiglia, qui tutta la carriera"

TORINO - Ultimo appuntamento della stagione in Champions League per la Juventus che ospiterà all'Allianz Stadium il Psg. La formazione di Allegri dovrà blindare il terzo posto per poter staccare il pass per gli spareggi di Europa League, ma contro i francesi non sarà una partita semplice. In conferenza stampa è intervenuto Juan Cuadrado che si preparaà così alla sfida: "Siamo una grande squadra, dobbiamo scendere in campo con voglia e determinazione, con rabbia per non aver raggiunto l'obiettivo. Questa gara ci darà la forza per trovare un posto in Europa League, è importante per noi". Una Juve con l'infermeria piena che ha trovato forza nei giovani, l'esterno bianconero parte da loro per guardare al futuro: "Cercano di fare il meglio per la squadra, ci aiutano, nell'ultima il loro ingresso in campo è stato importante. Spero che possano avere i piedi per terra, continuando a lavorare, che possano fare il meglio per la squadra. Stiamo facendo delle belle partite, in alcune ci è mancato qualcosa, ora lavoriamo in campo. Dobbiamo vedere in cosa migliorare, cercando di avere quella fame e determinazione che abbiamo sempre avuto. A volte cerchi di dare il 100% e le cose non vengono, diamo il massimo in ogni gara, piano piano ritroveremo nuovamente lo spirito della Juventus che è lottare e battagliare fino alla fine. E' già positivo che nelle ultime di campionato i risultati sono stati buoni, questo è il cammino".

Cuadrado e il rinnovo con la Juve

E proprio di futuro parla Cuadrado: "Io mi metto a disposizione del mister per dare il meglio per la squadra. Il mister sa dove mi piace giocare ma in questo momento, con tanti infortunati, dobbiamo essere a disposizione per la squadra. Devo mettere quel che mi piace da parte e cercare di fare il meglio. Quando sei abituato a essere un giocatore importante, senti responsabilità. A volte le cose non vanno bene, si dimenticano le cose che fai. La mia forza è in questo. Non ascolto quello che dicono ma mi metto a disposizione per fare il meglio per la squadra, per aiutare i compagni. Lavoriamo per questo, posso dare ancora di più col lavoro". Tiene banco il rinnovo per il colombiano che parla così: "Sono contento di essere qui, sento questa squadra come la mia famiglia. Ho fatto quasi tutta la mia carriera come professionista qui, sono grato alla Juventus. Cerco di andare avanti per fare il meglio per la squadra e il futuro si vedrà".

Cuadrado e gli infortunati

"Sappiamo che i giocatori fuori sono importantissimi per noi, sappiamo la loro qualità. Se tutti stessero bene ci potrebbero dare una mano, speriamo di averli il più presto possibile con noi, tutti insieme possiamo darci una mano per portare la Juventus dove è sempre stata". Questo il pensiero di Cuadrado sugli infortunati che poi conclude: "Con la Roma abbiamo fatto una bella partita, col Benfica in casa anche, abbiamo avuto occasioni non concretizzate. Quando giochi bene e non vinci non se ne parla. Però c'è tempo per migliorare ancora e per essere nei primi posti. Difficile dormire quando accadono certe cose ma sono accadute: non dobbiamo restare lì ma avere la forza della grande squadra. C'è una gara importante per noi, ci giochiamo la qualificazione in Europa League"