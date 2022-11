Juventus-Psg, Chiesa in campo: Mbappé, abbraccio e scambio maglia

Bentornato Federico Chiesa. A quasi dieci mesi dal terribile infortunio, era il 9 gennaio 2022, l'esterno bianconero è finalmente tornato in campo. Prima la convocazione a sorpresa, poi l'ingresso in campo: Allegri ha scelto di buttare nella mischia Chiesa, facendo esplodere di gioia i tifosi che lo hanno acclamato a gran voce durante la letture della formazione. Il recupero dell'esterno è una buona notizia per la Juve, sopratutto a fronte dei numerosi infortuni. Per Chiesa, i minuti contro il Psg sono fondamentali, anche in vista del big match contro l'Inter, in programma per domenica 6 novembre.