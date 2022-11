Juventus in Europa League: le possibili avversarie ai playoff

Si è chiusa con un'altra sconfitta l'avventura della Juve in questa edizione della Champions League. I bianconeri, infatti, già eliminati, hanno perso 2-1 in casa contro il Psg nell'ultimo turno della fase a gironi ma, grazie alla vittoria del Benfica sul campo del Maccabi Haifa, hanno ottenuto la 'retrocessione' in Europa League. La squadra di Allegri giocherà i playoff della vecchia Coppa Uefa, cioè i sedicesimi di finale, contro una formazione che chiuderà al secondo posto il girone.