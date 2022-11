Yildiz incanta i tifosi, anche in Turchia. E aspetta la chiamata della Juve di Allegri

TORINO - «Questa squadra non si arrende mai!!», scritto così, sul suo profilo di Instagram. E' il messaggio di Kenan Yildiz, il turco-tedesco che sta incantando con la Primavera-Youth League della Juventus allenata da Paolo Montero. Anche contro il Psg, in una partita folle e ripresa nel finale, due reti e tante giocate nel 4-4 conclusivo. Il suo score nella prima stagione in bianconero parla di 15 partite, 9 reti, 5 assist. In Turchia - ha scelto la Turchia, appunto, e non la Germania - lo seguono con attenzione, è un nazionale giovanile, e già parlano del suo futuro tra i grandi. «Fuoriclasse assoluto», scrivono su Fanatik, mandando in visibilio i tifosi con i video delle sue prodezze, sinistro, destro e vai così.