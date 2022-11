Chiesa è tornato! Il messaggio social ai tifosi della Juventus. E Vlahovic...

Sette settimane fa, Federico Chiesa scriveva su Instagram: "Patience is key" ("La pazienza è la chiave"). Quattro settimane fa, tornando ad allenarsi con i compagni, Federico scriveva: "Che bella sensazione". Giovedì 3 novembre, il giorno dopo il ritorno in campo dopo 10 mesi fuori per un maledettissimo infortunio, Federico scrive: "Ai tifosi della Juventus, alla Juventus, Grazie!". Sette semplici parole, sette come il suo nuovo numero di maglia. Sette semplici parole e tre foto simboliche della sfida Champions contro il Psg per condensare l'emozione e la gioia provata in primis da Federico, ma anche dai compagni, dallo staff e dai tifosi al momento di quella sostituzione: fuori Miretti, dentro Chiesa. Chiesa è tornato! E ha entusiasmato tutti fin dai primi sprint e tocchi di classe.